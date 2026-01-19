Main Menu

  • हिमाचल में नशे के नेटवर्क का पर्दाफाश: पुलिस ने रोकी गाड़ी और खुल गया 'चिट्टे' का काला खेल

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Jan, 2026 04:53 PM

drug network busted in himachal pradesh

देवभूमि की वादियों में जहर घोलने वाले सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक और सफल स्ट्राइक की है। गश्त पर तैनात सतर्क टीम ने बंजर मार्ग पर एक संदिग्ध वाहन को रोककर न केवल नशे की खेप पकड़ी, बल्कि अंतरराज्यीय कनेक्शन वाले एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है।

​कुल्लू (संजीव)। देवभूमि की वादियों में जहर घोलने वाले सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक और सफल स्ट्राइक की है। गश्त पर तैनात सतर्क टीम ने बंजर मार्ग पर एक संदिग्ध वाहन को रोककर न केवल नशे की खेप पकड़ी, बल्कि एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है।

क्या है पूरा मामला?

नियमित तलाशी अभियान के दौरान पुलिस की पैनी नजर एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार (HR-19T-9690) पर पड़ी, जो पुरानी डिस्पेंसरी के पास खड़ी थी। संदेह होने पर जब टीम ने वाहन की सघन तलाशी ली, तो गाड़ी के भीतर मौजूद पांच युवकों के पास से 12 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई।

पकड़े गए आरोपियों में स्थानीय और बाहरी राज्यों के युवा शामिल हैं, जो इस काले कारोबार के जाल को फैलाने की कोशिश कर रहे थे।

और ये भी पढ़े

आरोपियों का विवरण:

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान पंजाब के फिरोजपुर से सन्नी (21) और अभिषेक (25), मण्डी के पनारसा से विशाल (23) और मंयक (24) स्थानीय क्षेत्र (शाडाबाई, भून्तर) से रवि बौध (40) के रुप में हुई है। 

कानूनी शिकंजा और जांच

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि नशे की यह खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे कहाँ सप्लाई किया जाना था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े 'खिलाड़ियों' की तलाश भी तेज कर दी गई है।

