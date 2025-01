Mandi: जोगिंद्रनगर और पधर में ड्राइविंग टैस्ट व पासिंग की तिथियां तय, यहां जानें डिटेल

मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में ड्राइविंग टैस्ट और पधर में ड्राइविंग टैस्ट व पासिंग की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जोगिंद्रनगर में 9 व 30 जनवरी को वाहनों की पासिंग...

जोगिंद्रनगर (अमिता/किरण): मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में ड्राइविंग टैस्ट और पधर में ड्राइविंग टैस्ट व पासिंग की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जोगिंद्रनगर में 9 व 30 जनवरी को वाहनों की पासिंग, जबकि 10 व 31 जनवरी को ड्राइविंग टैस्ट लिए जाएंगे। एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीश चौधरी ने बताया कि 10 जनवरी को होने वाले ड्राइविंग टैस्ट में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 8 जनवरी को जबकि 31 जनवरी को भाग लेने वाले 29 जनवरी को प्रात: 11 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं।

उधर, कार्यवाहक एसडीएम एवं तहसीलदार पधर डाॅ. भावना वर्मा ने बताया कि उपमंडल पधर में 13 जनवरी को वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टैस्ट हरड़गलू मैदान में होंगे। इसके लिए स्लॉट खोल दिए गए हैं और स्लॉट बुकिंग के बिना किसी का भी ड्राइविंग टैस्ट नहीं लिया जाएगा।

