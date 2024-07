Mandi: छोटी काशी का बढ़ा मान, इस पहल के लिए जिला प्रशासन को मिला 'गोल्डन स्कॉच अवार्ड'

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 11:32 AM

मंडी (रजनीश): छोटी काशी नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जिला प्रशासन मंडी को 'डॉटर एंपावरमैंट इनिशिएटिव' (देइ) के तहत प्रतिष्ठित 'गोल्डन स्कॉच अवार्ड 2024' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिला प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करता है। डॉटर एंपावरमैंट इनिशिएटिव का उद्देश्य मंडी जिले में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को सुधारना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन किया गया, जिनमें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वरोजगार के अवसर शामिल हैं।

जिला प्रशासन मंडी के इस प्रयास को न केवल स्थानीय समुदाय में व्यापक समर्थन मिला है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना की गई है। इस पहल के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक बनाया गया है। इस पहल के तहत जिला मंडी में विशेष रूप से मैंटरशिप कार्यक्रम, एक बूटा बेटी के नाम, किशोरियों की एक्सपोजर विजिट, उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं महिलाओं को पुरस्कृत आदि विशेष कार्य किए गए।

जिला प्रशासन मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि यह पुरस्कार प्रशासन व विभिन्न विभागों के समन्वय, हमारे सभी अधिकारी/कर्मचारियों, सांझेदार संगठनों और समुदाय के सभी सदस्यों के सहयोग और समर्पण का परिणाम है। हम भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रयास जारी रखेंगे ताकि समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। गोल्डन स्कॉच अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्राप्त करना मंडी जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह उन्हें आगे भी इसी प्रकार के सामाजिक सुधार कार्यों को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा।

