  Shimla: ढूंड नाला में बाढ़ से टूटी सड़क, खेतों को हुआ नुक्सान

Shimla: ढूंड नाला में बाढ़ से टूटी सड़क, खेतों को हुआ नुक्सान

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Aug, 2025 02:55 PM

road broken due to flood in dhund nala fields damaged

मशोबरा ब्लॉक की सतलाई पंचायत के ढूंड नाला में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आने से छलंडा-पीरन रोड बीते रोज करीब दोपहर बाद 3 बजे बंद हो गया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों के खेतों में भारी मात्रा में गाद भर जाने से काफी नुक्सान पहुंचा है। इसके चलते शनिवार...

शिमला, (अम्बादत्त): मशोबरा ब्लॉक की सतलाई पंचायत के ढूंड नाला में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आने से छलंडा-पीरन रोड बीते रोज करीब दोपहर बाद 3 बजे बंद हो गया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों के खेतों में भारी मात्रा में गाद भर जाने से काफी नुक्सान पहुंचा है। इसके चलते शनिवार को ढूंड के लोगों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए सड़क खोलने का कार्य बंद करवा दिया और सरकार से जमीन को नुक्सान का मुआवजा देने की मांग की। 

प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार जुन्गा राजेन्द्र ठाकुर, पुलिस व अन्य विभागों सहित मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। तदोपरांत सड़क खोलने का कार्य आरंभ हुआ। कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग छलंडा धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि ढूंड नाला में आई बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि सड़क में पुलिया सहित सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा टूट गया है, जबकि करीब 150 फुट हिस्से में गाद भर गई है, जिससे बीते कल से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी।

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का धरना-प्रदर्शन समाप्त होने के उपरांत सड़क खोलने का कार्य युद्धस्तर किया गया तथा 4 घंटे के भीतर जे.सी.बी. के साथ सड़क को खोल दिया गया है। नायब तहसीलदार राजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि खेतों में गाद भर जाने से लोगों का काफी नुक्सान हुआ है, जिसका सही आकलन करने के लिए पटवारी तथा संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नुक्सान का सही जायजा लेने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से संयुक्त निरीक्षण के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया।

स्थानीय निवासी दीपक ठाकुर ने बताया कि बीते 3-4 साल से इस नाले में बरसात में बाढ़ आने से खेतों में गाद भर जाती है, जिससे काफी नुक्सान हो रहा है परंतु आज तक सरकार ने मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस मौके पर कानूनगो अरविंद, सतलाई पंचायत के प्रधान नेत्र सिंह, पीरन पंचायत की प्रधान किरण शर्मा और पटवारी शुभम शर्मा के अतिरिक्त लो.नि.वि., जे.एस.वी., पलिस व वन विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 

