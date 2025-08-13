Shimla: रामपुर के पंद्राहबीस क्षेत्र में फटा बादल, गानवी खड्ड में आई बाढ़

Edited By Vijay, Updated: 13 Aug, 2025 06:25 PM
शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के पंद्राहबीस क्षेत्र के नंती गांव में अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया है। इस घटना के कारण गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई, जिससे खड्ड के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है।
जैसे ही प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली ताे तुरंत कार्रवाई करते हुए खड्ड के किनारे बसे सभी ग्रामीणों को सतर्क कर दिया। उन्हें तुरंत अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुक्सान की कोई खबर नहीं है। वहीं प्रशासन की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें।