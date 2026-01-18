धर्मशाला छात्रा माैत मामला: कोर्ट ने आरोपी प्रोफैसर व 2 छात्राओं की अंतरिम जमानत काे लेकर सुनाया ये फैसला

धर्मशाला की छात्रा की संदिग्ध मौत व रैगिंग-यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित प्रोफैसर व 2 छात्राओं की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी गई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): धर्मशाला की छात्रा की संदिग्ध मौत व रैगिंग-यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित प्रोफैसर व 2 छात्राओं की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी गई है। शनिवार को अंतरिम जमानत को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई में यह फैसला लिया गया है।

जानकारी के अनुसार मामले में आरोपित प्रोफैसर सहित 4 आरोपित में से दो छात्राओं ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ली थी, जबकि शनिवार को प्रोफैसर सहित उपरोक्त आरोपित छात्राओं की अंतरिम जमानत अवधि समाप्त हो रही थी। मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी पुलिस द्वारा कोर्ट में जमा करवाई गई है। मामले में अब तक अहम मानी जा रही मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट व डिजिटल साक्ष्य कुछेक आना बाकी हैं। उक्त रिपोर्ट व डिजिटल साक्ष्य से भी मामले में कई परतें उठ सकती हैं।

इस मामले में अब भी कई पहेलियां बनी हुई हैं, जिन्हें सुलझाने को लेकर पुलिस डटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा मौत मामले को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा मामले को लेकर गहन पहलू एकत्रित करने को लेकर आरोपियों, परिजनों व सहपाठियों से पूछताछ का दौर जारी रहा। फोरैंसिक लैब में भी दो अन्य आरोपी छात्राओं के मोबाइल भी जांच को दिए गए हैं, जिससे मामले में कोई अहम इनपुट पुलिस के हाथ लग सकें।

आरएफएसएल से भी बाकी बची डिजिटल रिपोर्ट व मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार है। इस संबंध में पुष्टि करते हुए एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस की ओर से हर पहलू की जांच-पड़ताल की जा रही है, जबकि मामले में आरोपित प्रोफैसर व दो छात्राओं की अंतरिम जमानत अवधि को कोर्ट द्वारा बढ़ाकर 13 फरवरी कर दिया गया है।