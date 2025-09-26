Mandi: जहरीले कीड़े के काटने से महिला की मौत

Main Menu

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 04:26 PM

dharampur woman snake death

सज्याओपिपलू पंचायत के गरौड़ू गांव में महिला की सांप के काटने से मौत हो गई है। अनीता देवी उर्फ अती शाम को भोजन करने के बाद सीढ़ियां उतर रही थी तो उसी समय उसे सांप ने काट लिया।

धर्मपुर (शर्मा): सज्याओपिपलू पंचायत के गरौड़ू गांव में महिला की सांप के काटने से मौत हो गई है। अनीता देवी उर्फ अती शाम को भोजन करने के बाद सीढ़ियां उतर रही थी तो उसी समय उसे सांप ने काट लिया। इसके बाद अनीता देवी को परिजन सरकाघाट अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डीएसपी संजीव सूद ने बताया कि शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनाें को सौंप दिया है।

