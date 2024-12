Himachal: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने BJP पर साधा निशाना, बोले-अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जितना मर्जी जोर लगाए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई को जीतने के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार जीतेगी।

शिमला (कुलदीप): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जितना मर्जी जोर लगाए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई को जीतने के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार बंद नहीं किया तो भाजपा के खिलाफ प्रदेशव्यापी पोल खोलो अभियान चलाया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रचार तंत्र से लड़ने में कांग्रेस सक्षम है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की बातों में नहीं आने वाली है तथा कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने में जुटी है। भाजपा की धमकियों से कांग्रेस सरकार डरने वाली नहीं है और 11 दिसम्बर को सरकार 2 वर्ष का कार्यक्रम जोर-शोर से मनाएगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल को आर्थिक मोर्चे पर नुक्सान पहुंचा रही भाजपा

मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर नुक्सान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेता दिल्ली जाकर प्रदेश की आर्थिक मदद को रुकवाने का प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश को आपदा राहत के तहत जो धनराशि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई है। बीबीएमबी में 5 हजार करोड़ रुपए का बकाया और शानन पावर प्रोजैक्ट प्रदेश को हस्तांतरित करने में अड़चन डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित से जुड़े मामलों में यदि केंद्र सरकार दखल करे, तो इन मामलों का निपटारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि फॉरन फंडिंग प्रोजैक्ट के तहत प्रदेश को मिलने वाली वित्तीय मदद में शर्त लगाने के अलावा जीएसटी मुआवजा राशि को बंद किया गया है। राजस्व घाटा अनुदान पर कैंची चलाने के अलावा ऋण लेने की सीमा को कम कर दिया।

भाजपा ने सरकार को गिराने की साजिश रची

मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं में सत्ता से बाहर होने का दर्द झलक रहा है। सत्ता के लिए भाजपा के नेता लगातार तड़प रहे हैं, जिसके लिए सरकार को गिराने की साजिश रची। भाजपा की यह साजिश फेल हो गई तथा उपचुनाव के बाद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर से 40 तक पहुंचा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का ध्यान सरकार को अस्थिर करने पर केंद्रित रहा, जिस कारण उनकी तरफ से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई गई।

गुटों में बंटी है भाजपा

मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि भाजपा इस समय गुटों में बंटी है। इसमें एक गुट ओरिजनल भाजपा और दूसरा कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं का है। इन दोनों गुटों के नेताओं के बयानों में विरोधाभास है। इसका एक कारण यह है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं को भाजपाई पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आगे और बढ़ने के अलावा यूं ही चलती रहेगी।

सीएम का नहीं, पुलिस का था समोसा

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस के कार्यक्रम से चोरी हुआ समोसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नहीं, बल्कि पुलिस का था। उन्होंने कहा कि सरकार का इस समोसे से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस का समोसा चोरी हुआ है तो वह इस मामले की जांच करेगी।

