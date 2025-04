Shimla: राजीव बिंदल ने साधा निशाना, बोले-कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य नेहरू-गांधी परिवार का पोषण करना

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि नेहरू-गांधी परिवार का पोषण करना कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है।

शिमला (कुलदीप): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि नेहरू-गांधी परिवार का पोषण करना कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत पर कांग्रेस को ईवीएम ठीक नजर आती है, लेकिन महाराष्ट्र-दिल्ली में चुनाव हारने के बाद उसमें खराबी नजर आती है। इसके अलावा जहां कांग्रेस हारती है, वहां पर चुनाव आयोग के प्रति भी उसका नजरिया बदल जाता है। डाॅ. राजीव बिंदल यहां गेयटी थिएटर में डाॅ. अम्बेदकर सम्मान सभा कार्यक्रम को संबोधित करने के अलावा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से लगाए आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा कि नैशनल हैराल्ड मामले में जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।

विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं राहुल गांधी

डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन चीजों पर संसद और देश में चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों को राहुल गांधी विदेश में जाकर उठाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन चुका है। कांग्रेस को ईवीएम और चुनाव आयोग में खामियां तलाशने की जगह अपनी पार्टी के भीतर की कमियों का मूल्यांकन करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 लगाने का अम्बेदकर ने किया था विरोध

डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को लगाने का डाॅ. भीमराम अम्बेदकर ने विरोध किया था। उन्होंने इसमें एक शब्द अस्थाई को जुड़वाया था, जिससे जम्मू-कश्मीर आज भी भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किया। इसके अलावा लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर को चुनाव में हराने वाली और अपमानित करने वाली यही कांग्रेस आज संविधान की दुहाई देती फिर रही है।

