Kangra: इंदौरा में अवैध खनन पर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.70 लाख का जुर्माना वसूला

इंदौरा (अजीज): कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन पर पुलिस व खनन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें 1 पोकलेन मशीन सहित आधा दर्जन से अधिक वाहन अवैध खनन में संलिप्त पाए गए और 1.70 लाख रुपए नकद जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में रात्रिकालीन गश्त के दौरान की गई।

इस संदर्भ में एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव ने बताया कि वह मंड क्षेत्र में गश्त पर थे, इस दौरान एक पोकलेन मशीन को अवैध खनन करते हुए पाया गया, जिसे मौके पर ही एक लाख रुपए नकद जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त मंड क्षेत्र में ही एक अन्य स्थान पर 2 टिप्पर खनिज माल लेकर जा रहे थे, जिन्हें मौके पर एक्स फार्म दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिस पर उन्हें 15 हजार प्रति टिप्पर की दर से कुल 30 हजार रुपए नकद जुर्माना किया गया। अलग-अलग स्थानों पर 4 ट्रैक्टर भी अवैध खनन कर माल ले जाते हुए पकड़े गए, जिनसे 5 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से कुल 20 हजार रुपए जुर्माना राशि मौके पर ही वसूल की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी इंदौरा आशीष पठानिया, पुलिस टीम भी शामिल रही।

एसपी नूरपुर अशोक रतन ने मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर, खनन अधिकारी सुरेश ठाकुर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि चक्की खड्ड में अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर सहायक खनन निरीक्षक अश्विनी कुमार व माइनिंग फ्लाइंग गार्ड सन्नी जसवाल की टीम को चक्की खड्ड में दबिश देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डमटाल स्थित चक्की खड्ड में 2 ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए पकड़े गए व मौके पर ही ट्रैक्टर चालकों से 20 हजार रुपए नकद जुर्माना वसूल किया गया।

