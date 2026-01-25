भयानक हादसा: सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकराई बाइक, घर का इकलौता चिराग बुझा

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 06:44 PM
पुलिस थाना भवारना के अंतर्गत आते डरोह गढ़ चौक पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की जान चली गई।
डरोह (अजय): पुलिस थाना भवारना के अंतर्गत आते डरोह गढ़ चौक पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान राहुल पुत्र ओम प्रकाश निवासी गरला पंचायत (गरला गांव) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार राहुल पालमपुर के एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था। बीती रात वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त को छोड़ने उसके घर डरोह आया था। दोस्त को छोड़ने के बाद जब वह अपनी बाइक पर वापस अपने घर जा रहा था ताे गढ़ चौक पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा के समीप यह हादसा हो गया।
बताया जा रहा है कि राहुल की बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्राला जीप से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और राहुल को गंभीर चोटें आईं। हादसा देर रात होने के कारण मौके पर कोई चश्मदीद मौजूद नहीं था। इसी बीच वहां से गुजरी एक वोल्वो बस से उतरे यात्री की नजर सड़क पर पड़े घायल राहुल पर पड़ी, जिसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।
पुलिस ने शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। राहुल की मौत से गरला पंचायत में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि राहुल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन है।