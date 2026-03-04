कुहना का 'खूनी' मोड़: बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक

पंचायत कुहना का तीखा मोड़ एक बार फिर दुर्घटना का कारण बन गया। ऊना से ज्वालाजी की ओर जा रहा "लाहौरी जीरा" से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

रक्कड़, (आनंद): पंचायत कुहना का तीखा मोड़ एक बार फिर दुर्घटना का कारण बन गया। ऊना से ज्वालाजी की ओर जा रहा "लाहौरी जीरा" से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

लेकिन गनीमत रही कि चालक को केवल मामूली चोटें आईं। चालक के अनुसार, जैसे ही ट्रक कुहना के तीखे मोड़ पर पहुंचा, सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के लिए उसे अचानक स्टीयरिंग मोड़ना पड़ा। जिसके कारण ट्रक पलट गया। सूचना मिलते ही रक्कड़ पुलिस मौके पर पहुंची।

रक्कड़ तहसील से तहसीलदार मैडम अनुजा शर्मा ने भी मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुहना के इस मोड़ पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मोड़ पर चेतावनी बोर्ड और मजबूत बैरियर लगाए जाएं।