  • नयना देवी मंदिर के पास मिला नर तेंदुए का शव, गर्दन पर गहरे घाव

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत आने वाली पटियालकड़ पंचायत में एक नर तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह घटना नयना देवी मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित वन क्षेत्र की है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत आने वाली पटियालकड़ पंचायत में एक नर तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह घटना नयना देवी मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित वन क्षेत्र की है।

घटना का विवरण

स्थानीय निवासी ने जंगल में तेंदुए का शव पड़ा देख तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और सिहूंड से पशु चिकित्सक डॉ. हिमानी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए की मौत के पीछे के कारणों का खुलासा हुआ।

मौत का संभावित कारण

पशु चिकित्सक डॉ. हिमानी के अनुसार तेंदुए की गर्दन पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। इन चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किसी अन्य तेंदुए के साथ हुई क्षेत्राधिकार की लड़ाई (Territorial Fight) का परिणाम है। माना जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण इस नर तेंदुए ने दम तोड़ दिया।

आगामी कार्रवाई

वन विभाग ने नियमानुसार पुलिस को घटना की जानकारी दे दी है। विभाग अब इस बात की पुष्टि करने में जुटा है कि क्या इस क्षेत्र में अन्य तेंदुए की सक्रियता से ग्रामीणों को कोई खतरा तो नहीं है। फिलहाल, पोस्टमार्टम के बाद शव का निस्तारण विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत किया जाएगा।

