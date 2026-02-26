Main Menu

काल बनकर सामने आई नीलगाय: 10 फीट गहरी खाई में गिरी टैक्सी

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Feb, 2026 11:36 AM

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस थाना रक्कड़ के अधीन आने वाले बणी-परागपुर मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। अनियंत्रित होकर एक टैक्सी सड़क से करीब 10 फीट नीचे गहरी ढांक में जा गिरी।

परागपुर (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस थाना रक्कड़ के अधीन आने वाले बणी-परागपुर मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। अनियंत्रित होकर एक टैक्सी सड़क से करीब 10 फीट नीचे गहरी ढांक में जा गिरी। हालांकि इस दुर्घटना में वाहन को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन सौभाग्यवश चालक और उसमें सवार यात्री बाल-बाल बच गए।

कैसे हुआ हादसा?

टैक्सी चालक नीरज चंदेल के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 3:00 बजे की है। वह चंडीगढ़ से एक श्रद्धालु को लेकर प्रसिद्ध माता बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वे बणी-परागपुर मार्ग पर पहुंचे, तो अचानक सड़क के बीचों-बीच जंगली नीलगायों का एक झुंड आ गया।

अंधेरे में अचानक सामने आए जानवरों को बचाने की कोशिश में चालक ने स्टेयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया। परिणामस्वरूप, वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे स्थित ढांक में जा गिरा।

क्षति और राहत की स्थिति

हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ी 10 फीट नीचे गिर गई, जिससे वाहन को भारी नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि यात्री को एक खरोंच तक नहीं आई है। नीरज चंदेल को हाथ में मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद लोक निर्माण विभाग (परागपुर) हरकत में आया है। विभाग के सहायक अभियंता राजन कौशल ने बताया कि दुर्घटना वाले स्थान का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर जल्द ही चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा घेरे (क्रैश बैरियर) लगाए जाएंगे।

पुलिस की भूमिका:

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने के बावजूद अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि दुर्घटना का मुख्य कारण अचानक वन्य जीवों का सामने आना बताया जा रहा है।

