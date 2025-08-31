हिमाचल में 'बाहुबली' टीचर: कंधे पर बाइक उठाकर पार किया नाला, वीडियो वायरल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में, जो विश्व प्रसिद्ध पहलवान द ग्रेट खली की जन्मभूमि है, एक बार फिर एक अनोखी घटना सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का विषय बने हैं आंजभोज इलाके के कुलथीना गांव के रहने वाले एक निजी शिक्षक, कंवर सिंह...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में, जो विश्व प्रसिद्ध पहलवान 'द ग्रेट खली' की जन्मभूमि है, एक बार फिर एक अनोखी घटना सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का विषय बने हैं आंजभोज इलाके के कुलथीना गांव के रहने वाले एक निजी शिक्षक, कंवर सिंह ठाकुर। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर एक बरसाती नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह घटना सिरमौर में पिछले पांच दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद हुई है, जिसने क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। कंडेला-दाना खाले मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे, मलबा और कीचड़ जमा हो गया है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस मुश्किल हालात में, नाहन के एक कोचिंग सेंटर में हिंदी पढ़ाने वाले कंवर सिंह को अपने घर जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बंद है, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया—उन्होंने अपनी बाइक को खुद ही कंधे पर उठाया और कीचड़ भरे इस मुश्किल रास्ते को पैदल ही पार कर लिया।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कंवर सिंह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ तीन-चार और युवक भी थे जिन्होंने बाइक को उनके कंधे पर रखने में मदद की। इस वीडियो के सामने आते ही, लोग कंवर सिंह की हिम्मत और असाधारण ताकत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोग उन्हें प्यार से और मज़ेदार अंदाज़ में “गिरिपार का बाहुबली” भी कह रहे हैं।

यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की बहादुरी नहीं, बल्कि क्षेत्र की बदहाल सड़कों की समस्या को भी उजागर करती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क सालों से खराब है और हर साल बरसात के मौसम में इसकी हालत और भी बदतर हो जाती है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद, संबंधित विभाग इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस समय दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है, जिससे ग्रामीणों को दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि कंवर सिंह का यह वायरल वीडियो शायद सरकार और प्रशासन की नींद खोले और इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत के लिए कदम उठाए जाएं।