Chamba: मेडिकल काॅलेज चम्बा में ऑक्सीजन प्लांट की बिगड़ी हालत, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चम्बा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया है। इससे ऑक्सीजन उत्पादन ठप्प गया है। मेडिकल काॅलेज प्रबंधन द्वारा आपात स्थिति के लिए बाहर से सिलैंडर मंगवाकर काम चलाया जा रहा है। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं।

चम्बा (काकू): मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चम्बा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया है। इससे ऑक्सीजन उत्पादन ठप्प गया है। मेडिकल काॅलेज प्रबंधन द्वारा आपात स्थिति के लिए बाहर से सिलैंडर मंगवाकर काम चलाया जा रहा है। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। कोरोना काल में मेडिकल काॅलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था। इससे मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता था और मरीजों को बिस्तर पर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुविधा मिल रही थी, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का कंप्रैशर खराब होने के कारण कुछ दिन से उत्पादन ठप्प हो गया है, ऐसे में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है।

हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन सिलैंडरों के माध्यम से पहले की तरह ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन इसके लिए मरीजों को यहां-वहां भटकना पड़ रहा है। मेडिकल काॅलेज में प्रतिदिन सैंकड़ों लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसमें गंभीर रूप से बीमार कुछ मरीजाें को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण उन्हें काफी अड़चनें आ रही हैं।

मेडिकल काॅलेज के एमएस डाॅ. विशाल महाजन ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट बंद होने पर कंपनी को सूचित किया गया है। कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंप्रैशर खराब होने के कारण ऑक्सीजन उत्पादन बंद हुआ है। जल्द इसे ठीक कर आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। जब तक ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू नहीं होता है तब तक सिलैंडर के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here