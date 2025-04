Chamba: किहार में बारिश के चलते नाले ने धरा रौद्र रूप, चम्बा-लंगेरा सड़क पर मलबे में फंसी कार

सलूणी क्षेत्र के किहार व ऊपरी क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि के चलते चम्बा-लंगेरा मार्ग पर किहार के समीप अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया। इससे काफी मलबा एवं पानी सड़क पर आने लगा।

सलूणी (शक्ति): सलूणी क्षेत्र के किहार व ऊपरी क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि के चलते चम्बा-लंगेरा मार्ग पर किहार के समीप अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया। इससे काफी मलबा एवं पानी सड़क पर आने लगा। इसके बाद मार्ग से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। इस दौरान एक कार मलबे के बीच फंस गई जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। देखते ही देखते सलूणी और लंगेरा से दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दोपहर बाद जलस्तर में कमी होने के बाद ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा मलबे को हटाने में जुट गई लेकिन लगातार नाले का पानी बहने से मार्ग को बहाल नहीं किया जा सका।



गौरतलब है कि चम्बा-लंगेरा मार्ग पर किहार के पास अकसर बारिश के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। रविवार को हुई बारिश से नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया। सड़क पर पानी और मलबा आने लगा। सड़क से गुजरते वाहन बाल-बाल बचे अन्यथा पानी बढ़ने से बड़ी घटना घट सकती थी। पानी के जलस्तर को देखकर लोग काफी घबरा गए और पानी के कम होने का काफी देर तक इंतजार करते रहे।

उधर लोक निर्माण विभाग सलूणी के अधिशासी अभियंता कुमुद उपाध्याय ने बताया कि बारिश व ओलावृष्टि के चलते चम्बा-लंगेरा मार्ग पर किहार के पास नाले में मलबा पानी के साथ सड़क पर पहुंचा जिसके बाद आवाजाही बंद हो गई थी। सूचना मिलने के बाद मलबे को हटाकर मार्ग को बहाल करने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि यहां टीम को तैनात किया गया है। डंगा गिरने के कारण नुक्सान हुआ है। मार्ग को सोमवार सुबह तक बहाल कर दिया जाएगा।

