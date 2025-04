Himachal: चम्बा डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद मचा हड़कंप, भवन खाली करवाया

हिमाचल प्रदेश में बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंडी और शिमला सचिवालय के बाद अब चम्बा जिला प्रशासन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

चम्बा (काकू): हिमाचल प्रदेश में बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंडी और शिमला सचिवालय के बाद अब चम्बा जिला प्रशासन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चम्बा के उपायुक्त को एक ई-मेल के माध्यम से यह धमकी भेजी गई, जिसमें कहा गया कि डीसी कार्यालय को बम से उड़ाया जाएगा। ईमेल सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया।

जैसे ही यह जानकारी मिली तुरंत एहतियात के तौर पर डीसी कार्यालय को खाली करवा लिया गया। कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारी और कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस टीम ने कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

अब तक की गई सर्चिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है और पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटी है। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है।

गौरतलब है कि बीते दिनों शिमला सचिवालय और मंडी जिले में भी इसी तरह की बम धमकी वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन सभी मामलों में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन एक के बाद एक धमकी मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। चम्बा प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया गया है।

