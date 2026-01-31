Kangra: पहले शॉपिंग कर रही महिला का चुपके से पर्स उड़ाया, फिर हजाराें रुपए लेकर भागी 'चाेरनी'; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर बाजार में दिनदहाड़े चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शॉपिंग करने पहुंची एक महिला के हैंडबैग पर एक अन्य शातिर महिला ने हाथ साफ कर दिया।

पालमपुर (भृगु): हिमाचल प्रदेश के पालमपुर बाजार में दिनदहाड़े चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शॉपिंग करने पहुंची एक महिला के हैंडबैग पर एक अन्य शातिर महिला ने हाथ साफ कर दिया। इस घटना ने पूरे बाजार क्षेत्र और व्यापारियों में चिंता पैदा कर दी है। पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला पालमपुर बाजार की एक दुकान में खरीदारी कर रही थी। उनके हैंडबैग में लगभग 30,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन रखा हुआ था। इसी दौरान एक अन्य महिला दुकान में दाखिल हुई और पीड़िता के पास जाकर बैठ गई। शातिर महिला काफी देर तक वहां बैठी रही और मौके का इंतजार करती रही। जैसे ही पीड़िता का ध्यान दूसरी ओर सामान देखने में गया, आरोपी महिला ने मोबाइल पर बात करने का नाटक करते हुए बड़ी चालाकी से हैंडबैग उठाया और दुकान से बाहर निकल गई।

सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी जानकारी के मुताबिक बैग चुराने के बाद आरोपी महिला दुकान से लगभग 10 मीटर की दूरी पर गई। वहां उसने बैग की एक पॉकेट से 16,000 रुपए की धनराशि निकाल ली। गनीमत यह रही कि बैग की दूसरी पॉकेट में रखे बाकी के पैसे और मोबाइल फोन बच गए। हड़बड़ाहट के चलते शातिर महिला ने केवल 16 हजार रुपए निकाले और पकड़े जाने के डर से बैग को पास ही स्थित दूसरी दुकान के नजदीक फैंककर फरार हो गई।

पीड़ित महिला को घटना का पता तब चला जब उसने सामान खरीदने के बाद भुगतान के लिए अपना पर्स टटोलने की कोशिश की, लेकिन पर्स वहां से नदारद था। इसके बाद महिला और दुकानदार ने आसपास तलाश की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिससे सारी सच्चाई सामने आई। यह पूरी घटना दो अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। एक कैमरे में महिला द्वारा दुकान के अंदर से बैग चोरी करने की फुटेज है, जबकि दूसरी दुकान के कैमरे में पैसे निकालने के बाद बैग फैंकने की घटना कैद हुई है। घटना के बाद काफी देर तक आरोपी महिला की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद से पालमपुर के व्यवसायी भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। भरे बाजार में इस तरह की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।