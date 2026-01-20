हिमाचल के सिरमौर में साधु की जटाएं व दाढ़ी काटने पर बवाल, आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस जांच तेज

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 01:32 PM
संगड़ाह: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ाह क्षेत्र में एक साधु के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनकी जटाएं व दाढ़ी काटने का मामला गरमा गया है। यह घटना धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत गरिमा से जुड़ी होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित साधु की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरे पक्ष ने भी साधु के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
क्या है पूरा मामला?
घटना संगड़ाह के पास स्थित लगनू गांव की है। पीड़ित साधु प्रवेश गिरी, जो पिछले चार-पांच वर्षों से इसी गांव में रह रहे थे, ने आरोप लगाया है कि 15 जनवरी को पंचायत उपप्रधान सत्यपाल तोमर और कुछ अन्य ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। साधु का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी धार्मिक पहचान और साधना का प्रतीक मानी जाने वाली जटाएं और दाढ़ी जबरन काट दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। साधु प्रवेश गिरी ने 17 जनवरी को संगड़ाह पुलिस थाने में उपप्रधान सत्यपाल तोमर, लेखराम और सुरेश के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई है।
साधु का आरोप, दबाव और धमकियां मिल रही हैं
एफआईआर दर्ज होने के बाद साधु ने एक नया वीडियो जारी कर अपनी व्यथा सांझा की है। उनका कहना है कि यह कृत्य न केवल उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है, बल्कि सनातन धर्म और संतों की परंपरा का अपमान भी है। साधु ने आरोप लगाया है कि अब उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उपप्रधान ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है।
उपप्रधान बाेला-नशे में दुर्व्यवहार कर रहा था साधु
इस पूरे प्रकरण पर जब उपप्रधान सत्यपाल तोमर का पक्ष जाना गया, तो उन्होंने माना कि गुस्से में उनसे गलती हुई है। तोमर का दावा है कि घटना वाले दिन साधु कथित तौर पर शराब के नशे में था और ग्रामीणों के घरों पर जाकर हंगामा कर रहा था। इसी आचरण से नाराज होकर यह घटना घटी। उपप्रधान ने बताया कि इस कृत्य के लिए उन्होंने साधु से माफी मांग ली थी और दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था। उन्होंने घटना पर खेद भी जताया है।
पुलिस की कार्रवाई
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने पीड़ित साधु के बयान दर्ज कर लिए हैं और घटना स्थल का मुआयना किया है जहां जटाएं काटी गई थीं। पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच अधिकारियों का कहना है कि कानून के मुताबिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा।