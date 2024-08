327 करोड़ रुपए से होगी एचआरटीसी मेें ई-बसों की खरीद : मुख्यमंत्री

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 09:20 PM

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

शिमला (राजेश): हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि निगम को हरित परिवहन प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है और विश्वसनीय परिवहन सेवा के लिए निगम में इलैक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है। वर्तमान में निगम की 110 ई-बसें और 50 ई-टैक्सियां कार्यशील हैं।

इसके अतिरिक्त निगम को आर्थिक घाटे से उबारने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और अतिरिक्त 2 हजार टाइप-2 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। बैठक में अधोसंरचना सलाहकार अनिल कपिल, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

7 माह से निगम कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन : अग्निहोत्री

बैठक में मौजूद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में निगम विश्वसनीय परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 7 माह से निगम के कर्मचारियों और पैंशनरों को हर माह की पहली तारीख को वेतन और पैंशन मिल रही है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के दौरान कर्मचारियों और पेैंशनरों को 8 से 10 दिनों के बाद वित्तीय अदायगी की जाती थी।

