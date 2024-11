Sirmaur: सीएम सुक्खू करेंगे मां-बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ

मां-बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यातिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल होंगे।

नाहन (आशु): मां-बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यातिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल होंगे। डीसी सिरमौर एवं श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष सुमित खिमटा ने बताया कि 11 नवम्बर को मुख्यमंत्री ददाहू से भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री भगवान परशुराम मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद विकासात्मक प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद रेणु मंच से जनसमूह को सम्बोधित करेंगे। शाम 7 बजे पहली सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा।

डीसी ने बताया कि 12 नवम्बर को प्रातः 4 बजे से पवित्र झील श्री रेणुका जी में एकादशी स्नान एवं भजनामृत होंगे। दोपहर को दंगल और शाम 6 बजे दूसरी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। 13 नवम्बर की शाम को पारम्परिक वाद्यदलों की प्रस्तुति और तत्पश्चात तीसरी सांस्कृतिक संध्या होगी। इसी तरह 14 नवम्बर को भी पारम्परिक वाद्यदलों की प्रस्तुति और तीसरी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा।

डीसी ने बताया कि मेले के अंतिम दिन 15 नवम्बर को सुबह 4 बजे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र झील श्री रेणुका जी में स्नान होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा भगवान परशुराम जी मंदिर में पूजा-अर्चना और देव विदाई की जाएगी। दोपहर बाद राज्यपाल लोगों को सम्बोधित करेंगे और पुरस्कार वितरण के पश्चात मेले का समापन करेंगे। शाम 6 बजे अंतिम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा।

