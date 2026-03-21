HP Budget 2026-27: नशे के खिलाफ CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, ₹12 करोड़ से शुरू होगा खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है।

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। राज्य के युवाओं को घातक नशे के चंगुल से बचाने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए सरकार ने खेलो हिमाचल चिट्ट मुक्त अभियान की शुरूआत करने की घोषणा की है। यह अभियान प्रदेश से सिंथैटिक ड्रग्स (चिट्टा) के खात्मे के लिए सरकार की एक अहम पहल है।

इस महत्वाकांक्षी खेल अभियान को बड़े पैमाने पर धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 12 करोड़ रुपए के विशेष प्रावधान का ऐलान किया है। खेलो हिमाचल नाम से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश भर में वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट सहित कई अन्य खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इन खेल प्रतियोगिताओं को पूरी तरह से व्यवस्थित करते हुए इनका आयोजन चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक (खंड), जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को भी आगे आने का मंच मिल सके।

सुक्खू सरकार का यह अभियान पूरी तरह से प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे से दूर कर मैदानों से जोड़ने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत विशेष रूप से 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित किया गया है। सरकार की योजना है कि ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक होने वाली इन खेल प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से प्रदेश के लगभग 50 हजार युवाओं को सीधे तौर पर खेलों से जोड़ा जाएगा। यह अभियान न केवल प्रदेश में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित करेगा, बल्कि नशे के खिलाफ समाज को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।