Shimla: नरेश चौहान ने साधा निशाना, बोले-हिमाचल के विकास में बाधा डालने का प्रयास कर रहा विपक्ष

शिमला (राक्टा): हिमाचल के विकास में विपक्षी दल भाजपा के नेता बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया, साथ ही सलाह दी कि राज्य सरकार की जनकल्याण नीतियों और कार्यक्रमों में अड़चन डालने dh बजाय भाजपा नेताओं को विपक्ष की सकारात्मक भूमिका को जिम्मेदारी से निभाएं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सांसदों को भी घेरते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वह हिमाचल के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं केंद्र से लाए हैं तथा संसद में हिमाचल के हितों में क्या-क्या मुद्दे उठाए हैं?

सरकार ने 3 गंभीर चुनौतियों का मजबूती से किया सामना

नरेश चौहान ने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक मोर्चों पर 3 गंभीर चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास व जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य किए हैं और 2 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने शासन प्रक्रिया में व्यवस्था परिवर्तन को अपनाया है। इसी का प्रतिफल है कि आज हिमाचल हर क्षेत्र में तीव्र गति से उत्तरोत्तर पथ पर अग्रसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार हिमाचल पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज तथा लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारियां का बोझ छोड़कर गई। राज्य का खजाना खाली होने के बावजूद सीएम के कुशल वित्तीय प्रबंधन और संसाधन सृजन के प्रयासों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में आशातीत सुधार हुए हैं। नई आबकारी नीति, शराब के ठेकों की नीलामी तथा अन्य प्रयासों से राज्य को लगभग 2700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का राहत देने के साथ ही हर क्षेत्र में सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। ऐसे में विपक्षी नेताओं को सरकार पर टिप्पणी करने से पहले अपने कार्यकाल का भी आकलन कर लेना चाहिए।

पूर्व सरकार ने नशा माफिया को दिया संरक्षण

नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ जबकि कानून व्यवस्था को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय नशा माफिया प्रदेश में इस कदर पनपा कि आज गांव-गांव में इसकी जड़ें पहुंच चुकी हैं। आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार ने नशा माफिया को संरक्षण और प्रोत्साहन देने का कार्य किया तथा उन्हें खुलेतौर पर कारोबार करने का मौका दिया।

भाजपा राज में चरम पर रहा भ्रष्टाचार

नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार 2 वर्ष के भीतर राज्य में मादक पदार्थों व ड्रग्ज की समस्या को समाप्त करेगी ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित व स्वस्थ हो। आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था और सरकार के संरक्षण में शराब व खनन माफिया फल-फूल रहा था। इसी तरह पूर्व सरकार में बेरोजगार युवाओं के साथ ही खिलवाड़ हुआ तथा कई नौकरियों के प्रश्न पत्र बिके। पूर्व सरकार में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में हुई धांधलियों से हर युवा भलीभांति परिचित है।

