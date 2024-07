Hamirpur News: सीएम सुक्खू ने पूरा किया वायदा, टौणी देवी कॉलेज में इस दिन शुरू होंगी कक्षाएं

Edited By Vijay, Updated: 19 Jul, 2024 04:04 PM

राजकीय महाविद्यालय टौणी देवी में 22 जुलाई से नियमित कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने वायदे को पूरा किया है और इस महत्वाकांक्षी महाविद्यालय को खोलने का सपना साकार किया है।

हमीरपुर (पूजा): राजकीय महाविद्यालय टौणी देवी में 22 जुलाई से नियमित कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने वायदे को पूरा किया है और इस महत्वाकांक्षी महाविद्यालय को खोलने का सपना साकार किया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के इस महत्वाकांक्षी महाविद्यालय के लिए पिछले कई वर्षों से जद्दोजहद चली हुई थी। स्वयं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के समक्ष पिछले वर्ष इस मांग को रखा था तथा अब नए विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा इस काWलेज को सरकार से शुरू करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कक्षा और दाखिले की जानकारी

सत्र 2024-25 के लिए महाविद्यालय में 10 छात्रों का दाखिला हो चुका है। ये छात्र बीए के विषयों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करेंगे। हालांकि दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यदि अन्य छात्र दाखिला लेना चाहते हैं तो काॅलेज प्रबंधन द्वारा शिमला यूनिवर्सिटी से अनुमति ली जाएगी। प्रारंभिक सत्र की कक्षाएं टौणी देवी मिडिल स्कूल में संचालित की जाएंगी। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर से शिक्षकों को अनियमित तौर पर डिप्यूट किया गया है, जो शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करेंगे।

स्नातक के लिए हमीरपुर और भोरंज काॅलेज का नहीं करना पड़ेगा रुख

राजकीय महाविद्यालय टौणी देवी में कक्षाएं आरंभ हो जाने से करीब 2 दर्जन पंचायतों को इसका लाभ मिल रहा है। महाविद्यालय के शुरू हो जाने से टौणी देवी, बारी, कक्कड़, बराडा, पटनौण, पंजोत और अवाहदेवी आदि पंचायतों के बच्चों को 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर और भोरंज का रुख नहीं करना पड़ेगा।

टौणी देवी काॅलेज में डिप्यूट किए 4 शिक्षक : प्रमोद पटियाल

राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के प्राचार्य डाॅ. प्रमोद पटियाल ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय टौणी देवी में 10 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है और 22 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो जाएगी। कक्षाओं के संचालन के लिए हमीरपुर कॉलेज से 4 शिक्षकों को टौणी देवी काॅलेज में डिप्यूट कर दिया है। उन्होंने बताया कि अभी शिमला यूनिवर्सिटी से टौणी देवी काॅलेज के लिए कोई फंड नहीं आया है परंतु राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के संसाधनों का उपयोग कर छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। काॅलेज में छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तकालय संचालित करने का भी प्रयास किया जाएगा।

