  • CJM ने IYC कार्यकर्ताओं की ट्रांजिट रिमांड की मंजूर, दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी की जांच जारी

CJM ने IYC कार्यकर्ताओं की ट्रांजिट रिमांड की मंजूर, दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी की जांच जारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Feb, 2026 11:04 AM

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में चिरगांव के एक रिसॉर्ट में तड़के हुई नाटकीय कार्रवाई (जिसके कारण अंतरराज्यीय पुलिस का टकराव हुआ) के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की विशेष अपराध शाखा के 20 सदस्यों और तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश पुलिस...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में चिरगांव के एक रिसॉर्ट में तड़के हुई नाटकीय कार्रवाई (जिसके कारण अंतरराज्यीय पुलिस का टकराव हुआ) के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की विशेष अपराध शाखा के 20 सदस्यों और तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में शिमला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष पेश किया गया।

जानें अधिकारियों ने क्या कहा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सीजेएम ने तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली, जिससे दिल्ली पुलिस अपराध शाखा को उन्हें हिरासत में लेने और आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति मिल गई। अदालत द्वारा ट्रांजिट रिमांड मंजूर किए जाने के बाद, दिल्ली पुलिस की टीम को एआई शिखर सम्मेलन विरोध प्रदर्शन मामले में आरोपी हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान गैरकानूनी सभा और बाधा उत्पन्न करने के आरोपों के संबंध में कार्यकर्ताओं से आगे पूछताछ की जानी है। बुधवार को चिरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर मंडली स्थित चांसल रिसॉर्ट से जुड़े संदीप रंजन की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुबह करीब 5 बजे सादे कपड़ों में लगभग 12-15 अज्ञात व्यक्ति रिसॉर्ट में आए और वहां ठहरे तीन मेहमानों को जबरन अपने साथ ले गए। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि समूह ने बिना किसी लिखित नोटिस, ज़ब्ती ज्ञापन या रसीद जारी किए मेहमानों की थार गाड़ी को ज़ब्त कर लिया और रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी जब्त कर ली।      

अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच जारी

इसी आधार पर, कथित तौर पर गलत तरीके से रोकने, बल प्रयोग करने और उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति को हटाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने और शोगी और धरमपुर में नाकाबंदी के बाद, दिल्ली पुलिस की टीम और हिरासत में लिए गए तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिमला लाया गया और मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अपनी कारर्वाई की वैधता साबित करने के लिए जब्ती ज्ञापन और संबंधित दस्तावेज पेश किए। उन्होंने एक प्रोडक्शन वारंट भी प्रस्तुत किया और तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रांजिट रिमांड की मांग की, जिनकी दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दर्ज एफआईआर में तलाश है। इस बीच, चिरगांव रिसॉर्ट घटना के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच जारी है।

चालान दाखिल कर सकती है शिमला पुलिस

सूत्रों के अनुसार, शिमला पुलिस आगे की कार्रवाई तय करने से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, जिनमें ज़ब्ती रिकॉर्ड और प्रक्रियात्मक अनुपालन विवरण शामिल हैं, की जांच करेगी। जांच के नतीजों के आधार पर शिमला पुलिस या तो चालान (चार्जशीट) दाखिल कर सकती है या प्रक्रियात्मक अनुपालन साबित होने पर क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। बुधवार तड़के तड़के चलाए गए अभियान, राजमार्ग पर रोक और अदालती जांच से चिह्नित इस घटनाक्रम ने अंतर-राज्यीय पुलिसिंग प्रक्रियाओं को गहन जांच के दायरे में ला दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं, सिद्धार्थ, सौरभ और अरबाज, का नाम हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा एआई शिखर सम्मेलन विरोध प्रदर्शन मामले की जांच में आया था, और राष्ट्रीय राजधानी में आगे की कानूनी कार्यवाही होने की उम्मीद है। 

