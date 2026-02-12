Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल को बड़ी राहत, विश्व बैंक ने 24.5 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी, बुनियादी ढांचे का होगा कायाकल्प

हिमाचल को बड़ी राहत, विश्व बैंक ने 24.5 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी, बुनियादी ढांचे का होगा कायाकल्प

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Feb, 2026 11:00 AM

world bank approves 245 million loan for himachal pradesh

हिमाचल डेस्क: विश्व बैंक ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अधिक मजबूत बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और सामुदायिक स्वामित्व वाली कंपनियों को अधिक भरोसेमंद रोजगार में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। विश्व बैंक ने...

हिमाचल डेस्क: विश्व बैंक ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अधिक मजबूत बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और सामुदायिक स्वामित्व वाली कंपनियों को अधिक भरोसेमंद रोजगार में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। विश्व बैंक ने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले तीन साल में प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से प्रभावित रहा है। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित एक अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

मजबूत होगा हिमाचल

बयान में कहा गया है कि 2023 और 2025 के मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ, घरों और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची और स्कूलों, बाजारों और रोजगार तक पहुंच सीमित हो गई। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में व्यवधान ने कृषि और बागवानी उत्पादन को भी प्रभावित किया है। बयान में कहा गया है कि 'विकास और आपदा पुनरुद्धार हिमाचल प्रदेश परियोजना (24.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर) के लिए मजबूत कार्ययोजना' राज्य के आपदा बाद पुनरुद्धार प्रयासों का समर्थन करेगी और मजबूत बुनियादी ढांचे की बेहतर योजना और डिजाइन के माध्यम से भविष्य में आपदा के प्रभावों को कम करने में मदद करेगी।

कृषि, स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और आजीविका के बेहतर अवसरों से दस लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। बयान के अनुसार, सामुदायिक स्वामित्व वाले व्यवसायों में निवेश से 12,000 लोगों को नए या बेहतर रोजगार मिलेंगे और कारीगरों, उत्पादकों तथा किसानों के लिए नए बाजार संबंध बनेंगे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!