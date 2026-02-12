Main Menu

Shimla: बिजली बोर्ड के 83 तकनीकी कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति को तोहफा, CM कार्यालय से मिली मंजूरी

Edited By Vijay, Updated: 12 Feb, 2026 07:39 PM

83 technical employees of electricity board will get gift of promotion

बिजली बोर्ड में 86 तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। 86 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है।

शिमला (राजेश): बिजली बोर्ड में 86 तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। 86 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। पदोन्नति में लाइन मैन से फोरमैन के 4 कर्मचारी, हैल्पर पीएचई से इलैक्ट्रीशियन 9 कर्मचारी, फोरमैन पीएचई से फोरमैन स्पैशल 3 कर्मचारी, सहायक लाइनमैन से लाइनमैन 18 कर्मचारी, टी-मेट से सहायक लाइन मैन 46 कर्मचारी और सब स्टेशन हैल्पर से सब स्टेशन अटैंडैंट 3 कर्मचारी पदोन्नत हुए। 

हिमाचल तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर सिंह ठाकुर और उपमहासचिव पवन परमार ने जानकारी दी कि ये पदोन्नतियां पिछले कई महीनों से लटकी हुई थीं। संघ द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद संघ ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा।

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के अथक प्रयास रंग लाए हैं। मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन दिया था कि फील्ड में पूरी निष्ठा से काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उसी आश्वासन के अनुरूप सरकार ने यह तोहफा दिया है। संघ ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी सरकार संगठन की जायज मांगों को पूरा करती रहेगी और कर्मचारियों को इसी तरह राहत प्रदान करेगी।

