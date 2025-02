Shimla: डीसी ऑफिस के बाहर सीटू व किसान सभा का प्रदर्शन, केंद्रीय बजट की जलाईं प्रतिलिपियां

सीटू व हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार के जनता, मजदूर व किसान विरोधी बजट के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन हुए।

शिमला (अम्बादत्त): सीटू व हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार के जनता, मजदूर व किसान विरोधी बजट के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन हुए। शिमला के डीसी कार्यालय में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय बजट की प्रतिलिपियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन में सैंकड़ों मजदूरों ने भाग लिया।

शिमला में हुए प्रदर्शन को विजेंद्र मेहरा, कुलदीप डोगरा व बालक राम ने संबोधित किया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने केंद्रीय बजट को पूर्णतया मजदूर, कर्मचारी, किसान व जनता विरोधी करार दिया है। यह बजट गरीब विरोधी है और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि खुद को गरीबों की सरकार कहने वाली केंद्र सरकार गरीबों को खत्म करने पर आमादा है।



सीटू ने केंद्र सरकार को चेताया है कि केंद्र सरकार की मजदूर, कर्मचारी, किसान व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्च में शिमला में मजदूरों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। इसमें हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील, मनरेगा, निर्माण, क्षेत्र, जल विद्युत परियोजनाओं, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, रेलवे निर्माण, फोरलेन, नगर निगम शिमला की सैहब सोसायटी, आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज, सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट और नगर परिषद आदि सार्वजनिक सेवाओं, आऊटसोर्स कर्मी, रेहड़ी-फड़ी तहबाजारी, होटल, गाइड व अन्य व्यवसायों के मजदूर व कर्मचारी शामिल होंगे।

