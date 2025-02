Himachal: मेडिकल कॉलेज नाहन में डिलीवरी के बाद मां सहित नवजात की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

डाॅ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में बुधवार सुबह एक ऐसी दुखद घटना सामने आई, जिसने मौके पर मौजूद हर किसी की आंखों को नम कर दिया।

नाहन (आशु): डाॅ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में बुधवार सुबह एक ऐसी दुखद घटना सामने आई, जिसने मौके पर मौजूद हर किसी की आंखों को नम कर दिया। यहां सुबह-सवेरे न केवल एक मां ने अपने नवजात को खो दिया बल्कि उसके साथ खुद भी हमेशा-हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। डिलीवरी के बाद नवजात सहित मां की भी मौत हो गई। इस घटना में मृत महिला के पति ने जहां अपनी एक संतान को खो दिया, तो वहीं जीवनसंगिनी के भी इस दुनिया से चले जाने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना के बाद परिवार सहित क्षेत्र में शोक की लहर है।

अत्यधिक रक्त प्रवाह के कारण महिला ने तोड़ा दम

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार-बुधवार मध्य रात्रि करीब सवा 12 बजे उपमंडल पांवटा साहिब से गर्भवती महिला बीनू (34) पत्नी सुरेश को नाहन लाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से बीनू को नाहन मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया था। चूंकि महिला की प्री-मैच्योर डिलीवरी थी। लिहाजा यहां महिला के ऑप्रेशन (सिजेरियन) की तैयारी की गई। अभी महिला को ऑप्रेशन थिएटर में शिफ्ट ही किया जा रहा था कि ऑप्रेशन से पहले ही सुबह करीब 6 बजे महिला की डिलीवरी हो गई, लेकिन अत्यधिक रक्त प्रवाह के कारण प्रसूति महिला बीनू ने दम तोड़ दिया और बच्चा भी मृत अवस्था में पैदा हुआ। पत्नी और बच्चे की मौत की खबर सुनते ही न केवल सुरेश बल्कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चूंकि महिला की ये पांचवीं डिलीवरी थी, लिहाजा अन्य संतानों के सिर से भी हमेशा-हमेशा के लिए मां का साया उठ गया। मां की मौत से बच्चों का भी रो-रो कर बुरा हाल है, साथ ही गोरखूवाला क्षेत्र में भी इस घटना से शोक की लहर है।

क्या कहते हैं मेडिकल अधीक्षक

उधर, मेडिकल कॉलेज नाहन के मेडिकल अधीक्षक डाॅ. अमिताभ जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि करीब साढ़े 7 महीने की गर्भवती महिला बीनू की यह पांचवीं डिलीवरी थी, लेकिन यहां ऑप्रेशन से पहले हैवी ब्लीडिंग के चलते बच्चे के साथ महिला ने भी दम तोड़ दिया।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here