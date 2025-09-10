Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba के 17 युवाओं को मिला रोजगार, 17,500 से 24,000 रुपए मिलेगा वेतन

Chamba के 17 युवाओं को मिला रोजगार, 17,500 से 24,000 रुपए मिलेगा वेतन

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 04:32 PM

chamba youth employment

जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चम्बा में बुधवार को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया। इस इंटरव्यू में कुल 28 युवाओं ने भाग लिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 17 का चयन कर लिया है।

चम्बा (रणवीर): जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चम्बा में बुधवार को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया। इस इंटरव्यू में कुल 28 युवाओं ने भाग लिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 17 का चयन कर लिया है। चयनित अभ्यर्थियों को हिमाचल और चंडीगढ़ में नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। युवाओं को 17,500 से 24,000 रुपए के बीच मासिक वेतन दिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी चम्बा अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि सिक्योरिटी एंड इंटैलीजैंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद भरने के लिए जिला चम्बा में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। अब 11 सितम्बर को उप रोजगार कार्यालय सुंडला, 12 को उप रोजगार कार्यालय डल्हौजी और 15 सितम्बर को उप रोजगार कार्यालय चुवाड़ी में इंटरव्यू होगा।

इंटरव्यू में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण और आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 सैंटीमीटर से अधिक और वजन 55 किलोग्राम से 95 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक इंटरव्यू के लिए शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अपना बायोडाटा लेकर निर्धारित तिथि और स्थान पर सुबह 11 बजे उपस्थित हो सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!