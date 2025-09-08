Main Menu

  • Chamba: खूंखार भालू ने मार डाली 11 साल की मासूम बच्ची

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 04:01 PM

chamba bear girl death

चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की आयल पंचायत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक भालू ने मासूम बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला।

भड़ेला/चम्बा (चुनी लाल): चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की आयल पंचायत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक भालू ने मासूम बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला। 11 वर्षीय आईशा बेगम पुत्री जमाल दीन निवासी गांव चुहाली अपनी सहेली के साथ बकरी चराने जंगल की ओर जा रही थी कि जब वह दोनों गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर पहुंची तभी रास्ते में आईशा बेगम पर भालू झपट पड़ा और और उसे उठाकर दूर ले गया। कुछ देर बाद भालू फिर से उसी जगह पर आया, लेकिन तब तक दूसरी बच्ची डर के मारे झाड़ियों में छिप गई थी, जिससे उसकी जान बच गई।

घटना का परिजनों को तब पता चला जब उस रास्ते से गुजर रहे मृतक बच्ची के चाचा ने दूसरी बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनी। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों को मौके पर बुलाया और बच्ची की तलाश शुरू हुई, लेकिन उन्हें बच्ची लहूलुहान हालत में मृत मिली। मौके पर चीख-पुकार मच गई। इसके बाद बच्ची का शव घर लाया गया। भालू के हमले में बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार गहरे सदमे में है। साथ ही क्षेत्र में भी शौक की लहर दौड़ गई है। घटना 3-4 दिन पहले की बताई जा रही है। हालांकि परिजनों ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया है।

ग्रामीणों का कहना है कि आदमखोर भालू सीधे घरों की तरफ पहुंच रहे हैं, जिससे उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भालू जहां उनकी मक्की की फसल को तबाह कर रहा है वहीं जानी नुक्सान पहुंचाने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द भालू को पकड़ा नहीं गया तो खूनी भालू दूसरे लोगों को भी अपना शिकार बना सकता है।

ग्रामीणों गुलाम रसूल, ताजदीन, हुसैन, मजीद, रेहमतुल्ला, लतीफ, अब्बास, गंदरु, हनीफा और शमाली ने प्रशासन से मांग की है कि आदमखोर भालू को जल्द पकड़ा जाए, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बता दें कि ग्रामीण हर रोज अपने रोजमर्रा कार्यों सहित जंगलों में सूखी लकड़ी लेने और मवेशियों को चराने के लिए जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को देखते हुए भालू को पकड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण भालू के हमले से बचने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। आयल पंचायत के प्रधान शुक्रदीन ने प्रशासन आदमखोर भालू को पकड़ने की मांग की है।

