Una: चोरों ने 2 गांवों में तोड़े 3 घरों के ताले, नकदी व आभूषणों पर किया हाथ साफ

बंगाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुसाण रणौतां व कुसाण ब्राह्मणां गांव में एक ही रात में 3 घरों में चोर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी चुराकर फरार हो गए।

बंगाणा (शर्मा): बंगाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुसाण रणौतां व कुसाण ब्राह्मणां गांव में एक ही रात में 3 घरों में चोर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी चुराकर फरार हो गए। मंगलवार रात्रि चोरी की घटनाएं धतोल पंचायत क्षेत्र के दो गांवों में हुईं। क्षेत्र में एक ही रात में दो गांवों के 3 घरों में चोरी की घटनाएं होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीना देवी, कांता देवी व रामपाल के घर में चोरी हुई है।

चोरी की घटना का पता सुबह लगा जिस पर पुलिस थाना को सूचित किया गया। इसके बाद एसएचओ रोहित चौधरी ने पुलिस टीम सहित मौके का दौरा किया और चोरी की घटनाओं के संबंध में मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाकर चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक जांच में खेतों के रास्ते में पांव के निशान मिले हैं। चोरों ने गांव के कई ओर घरों में भी चोरी करने का प्रयास किया था।

पुलिस द्वारा चोरों का सुराग लगाने के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त गांवों के दो घरों के परिवार बाहर रहते हैं और कुसाण रणौतां में घर के लोग दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपए की नकदी चोरी होने तथा लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने की रपट लिखवाई गई है। फिलहाल उक्त चोरी की घटनाओं की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

