हादसा या कुछ और? किराए के कमरे में मिला युवक का जला हुआ शव, मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Feb, 2026 12:37 PM

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक युवक किराए के कमरे में मृत पाया गया। युवक का शव जली हुई अवस्था में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में मौत की...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक युवक किराए के कमरे में मृत पाया गया। युवक का शव जली हुई अवस्था में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में मौत की वजह बिजली का जोरदार झटका (करंट) लगना मानी जा रही है।

मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को स्थानीय निवासी करतार नेगी ने पुलिस को सूचित किया कि उनके घर में किराए पर रहने वाला युवक कमरे के भीतर मृत पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने जब कमरे का मुआयना किया, तो युवक का शरीर बुरी तरह झुलसी हुई हालत में मिला।

ठियोग का रहने वाला था मृतक

शव के पास मिले आधार कार्ड के माध्यम से उसकी पहचान राजकुमार शर्मा (पुत्र धर्मवीर शर्मा) के रूप में हुई है। वह मुख्य रूप से शिमला जिले की ठियोग तहसील के देहा गांव का निवासी था। मृतक कमरे में अकेला रहता था। पुलिस ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की है, जिसमें कुछ सुराग ज्वालापुर क्षेत्र के मिले हैं, हालांकि अभी तक किसी नजदीकी रिश्तेदार से सीधा संपर्क नहीं हो सका है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस का कहना है कि शव की हालत को देखकर पहली नजर में यह मामला करंट लगने का लग रहा है, लेकिन मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।

