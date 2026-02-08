शिमला में खौफनाक मंजर: बंद कमरे में मिला युवक का अधजला शव, जानें हादसा या अनहोनी?

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Feb, 2026 01:59 PM

हिमाचल डेस्क। जिला शिमला के चौपाल उपमंडल में एक बेहद हृदयविदारक और रहस्यमयी मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक अपने ही किराये के आशियाने में मौत की आगोश में पाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि युवक का शरीर बुरी तरह झुलसी हुई अवस्था में था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

क्या है पूरा मामला?

घटना का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक करतार नेगी ने अपने किरायेदार के कमरे में कोई हलचल न होते देख पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुँची। मौके का मंजर काफी खौफनाक था; युवक का शव बिस्तर पर अधजली हालत में पड़ा हुआ था।

शुरुआती जांच और पहचान

पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लिया। कमरे से मिले आधार कार्ड के माध्यम से मृतक की शिनाख्त राजकुमार शर्मा (पुत्र धर्मवीर शर्मा) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ठियोग तहसील के देहा गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि राजकुमार यहाँ अकेला रहता था।

पुलिस की प्राथमिक थ्योरी के अनुसार

प्रथम दृष्टया यह मामला बिजली के जोरदार झटके (करंट) की चपेट में आने का लग रहा है। पुलिस ने ज्वालापुर क्षेत्र के कुछ संभावित पतों पर संपर्क साधा है, हालांकि अभी तक किसी नजदीकी रिश्तेदार से सीधा संपर्क नहीं हो पाया है।

कानूनी कार्रवाई और अगली प्रक्रिया

पुलिस ने स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि हालांकि यह हादसा करंट लगने जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत की असली वजह और समय का सटीक पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।