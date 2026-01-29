Main Menu

  शिमला के होटल में गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार धमाका...मची अफरा तफरी; खिड़कियां-शीशे टूटे

29 Jan, 2026

Shimla Blast: हिमाचल प्रदेश के शिमला में पुराने बस स्टैंड के पास गुरुद्वारा साहिब के नजदीक स्थित एक निजी बीएंडबी होटल में बुधवार देर शाम ब्यूटेन गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ, जिससे मेहमानों में दहशत फैल गई और एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं।

खिड़कियां और शीशे टूटे

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट पर्यटकों द्वारा बुक किए गए होटल के एक कमरे के अंदर हुआ। बताया जा रहा है कि कमरे में इस्तेमाल हो रहे ब्यूटेन गैस सिलेंडर में रिसाव हो गया, जिससे बंद कमरे में गैस जमा हो गई। जमा हुई गैस में बाद में आग लग गई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और खिड़कियों के शीशे टूट गए और कमरे की छत क्षतिग्रस्त हो गई। उड़ते हुए कांच के टुकड़ों से एक युवक को मामूली चोटें आईं और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। सूचना मिलते ही सदर पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र को घेर लिया और क्षतिग्रस्त कमरे और उसके आसपास के इलाके का विस्तृत निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच से पुष्टि हुई कि यह घटना आकस्मिक थी।

होटल में सुरक्षा व्यवस्था की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाका किसी बाहरी या आपराधिक कारण से नहीं हुआ था। एक अधिकारी ने कहा, 'विस्फोट ब्यूटेन सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण हुआ, जिससे आग लगने से पहले कमरा गैस से भर गया था। अभी तक किसी प्रकार की साजिश का पता नहीं चला है।' तेज धमाके से होटल में ठहरे अन्य मेहमानों में दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर, होटल अधिकारियों ने पुलिस के समन्वय से सभी मेहमानों को तुरंत बाहर निकाल लिया ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बीच, पुलिस ने होटल प्रबंधन को गैस सिलेंडरों के उपयोग और भंडारण से संबंधित सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए होटल में सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी चल रही है।
 

