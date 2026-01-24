Main Menu

  • Shimla: 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 30 वर्षीय युवक की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 10:44 PM

जिला किन्नौर के किन्नौर गेट चौरा के पास शनिवार को एक युवक की गहरी खाई में गिर जाने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान राम वचन (30) निवासी झारखंड के रूप में हुई है।

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर के किन्नौर गेट चौरा के पास शनिवार को एक युवक की गहरी खाई में गिर जाने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान राम वचन (30) निवासी झारखंड के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक राम वचन रल्ली में राजीव कुमार के पास चालक था तथा आज जब वह अपने 2 साथियों के साथ रतनपुर से वापस रिकांगपिओ आ रहा था। इस दौरान जब वह साथियों के साथ किन्नौर गेट चौरा के पास एनएच के किनारे खाना खाने बैठा था तो उसी समय वहां पर उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सड़क मार्ग से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही अग्निशमन भावानगर चौकी प्रभारी अनिल नेगी तथा एएसआई रवि कुमार की अगुवाई में रैस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं तथा स्थानीय लोगों की सहायता से लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को गहरी खाई से निकालकर सड़क मार्ग पर लाया गया। वहीं एसपी किन्नौर सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि चौरा गेट के पास झारखंड निवासी की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने इस बारे परिजनों को सूचित कर दिया है तथा युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए गहनता से जांच की जा रही है।

