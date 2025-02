Sirmaur: नशे की ओवरडोज से मौत के बाद खाई में फैंका था युवक का शव, पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किए 2 आरोपी

गिरिपार क्षेत्र के मानल में गाड़ी से फैंके युवक के शव के मामले में हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में शामिल गाड़ी को भी बरामद कर लिया है।

पांवटा साहिब (संजय): गिरिपार क्षेत्र के मानल में गाड़ी से फैंके युवक के शव के मामले में हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में शामिल गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। युवक की हत्या नहीं हुई है बल्कि उसकी मौत नशे की ओवरडोज से हुई है तथा शव को छुपाने के लिए उसे मानल में खाई में फैंका गया था। पुलिस आरोपियों को हरियाणा से पांवटा साहिब ले आई है।

28 जनवरी को खाई में फैंका का शव

जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को एक बाइक सवार व्यक्ति ने मानल के पास खाई में अज्ञात लोगों को शव फैंकते हुए देखा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में एक हरियाणा नंबर की गाड़ी मानल की तरफ से सतौन की तरफ आती हुई नजर आई, जिसके बाद पुलिस को अहम सुराग लगा।

3 दिन तक छुपाकर रखा था शव

जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय योगेश त्यागी पुत्र रोहताश त्यागी निवासी गोविंदपुरी, पीएस सिटी यमुनानगर हरियाणा, 29 वर्षीय विशेष कम्बोज पुत्र रोशन लाल निवासी गोविंदपुरी, पीएस फरकपुर यमुनानगर हरियाणा तथा 26 वर्षीय विषंक बक्शी पुत्र बिशम बक्शी निवासी प्रोफैसर कालोनी नजदीक शिव मंदिर यमुनानगर हरियाणा 26 जनवरी को एक कमरे में नशा कर रहे थे, जिसमें नशे की ओवरडोज से विषंक बक्शी की मौत हो गई। इसके बाद योगेश त्यागी और विशेष कम्बोज ने 3 दिन तक शव को छुपाकर रखा, लेकिन शव से बदबू आने के कारण दोनों ने उसे ठिकाने लगाने का मन बनाया। इसके बाद वे हरियाणा से शव को गाड़ी में रखकर मानल लाए और यहां खाई में फैंक दिया।

कोड़गा पंचायत में है योगेश त्यागी की रिश्तेदारी

जानकारी के अनुसार योगेश त्यागी पुत्र रोहताश त्यागी की रिश्तेदारी कोड़गा पंचायत में बताई जा रही है तथा उसका पहले यहां आना-जाना हुआ तथा रास्ते का पता पहले ही था। पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कीं। वीरवार देर शाम को पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही वारदात में शामिल मारुति कार को भी बरामद कर पांवटा साहिब लाया गया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here