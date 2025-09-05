Chamba: खाई में मिले गुमशुदा युवकों के शव, GPS की मदद से खोजी गाड़ी, परिजनों ने जताई ये आशंका

उपमंडल चुराह के अंतर्गत रखालू के पास खाई में संदिग्ध अवस्था में 2 शव बरामद हुए। शवों की पहचान सुनील कुमार (22) पुत्र विनोद कुमार गांव जखला डालघर चांजू व सुरेश ठाकुर (18) पुत्र यशपाल बड़ौतरा डाकघर चांजू तहसील चुराह जिला चम्बा के रूप में हुई।

तीसा (सुभानदीन): उपमंडल चुराह के अंतर्गत रखालू के पास खाई में संदिग्ध अवस्था में 2 शव बरामद हुए। शवों की पहचान सुनील कुमार (22) पुत्र विनोद कुमार गांव जखला डालघर चांजू व सुरेश ठाकुर (18) पुत्र यशपाल बड़ौतरा डाकघर चांजू तहसील चुराह जिला चम्बा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार सुनील कुमार 22 अगस्त को अपनी टैक्सी लेकर चम्बा गया था। वहीं भारी बारिश के चलते क्षेत्र में फोन नैटवर्क बंद हो गए जिससे परिजनों का उसके साथ सम्पर्क नहीं हो पाया। एक सितम्बर को जब फोन नैटवर्क चला तो परिजनों ने सुनील कुमार की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया।

वहीं खोजबीन में पता चला कि उसके साथ एक और लड़का भी था, जिसका नाम सुरेश था। वहीं गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से लोकेशन निकाली गई। इसमें गाड़ी की लोकेशन की मदद से गाड़ी सुरगानी पुल के समीप नदी में बरामद हो गई। इसके बाद दोनों युवकों की तलाश शुरू की गई। शुक्रवार को रखालू के पास हुए भूस्खलन के स्थान पर गाड़ी के कुछ कलपुर्जे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस व परिजनों ने खाई में युवकों की तलाश शुरू की। गहरी खाई में दोनों युवकों के शव बरामद हो गए। पुलिस व अग्निशमन ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला। परिजनों ने मौके पर गाड़ी पर पत्थर गिरने व दुर्घटना की आशंका जताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। एसडीपीओ सलूणी रंजन शर्मा ने बताया कि तीसा के रखालू के समीप खाई में 2 शव बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।