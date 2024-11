Una: भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरा हरोली थाना, पुलिस पर लगाया राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप

हरोली भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने हरोली थाने का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता रामकुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते...

हरोली (दत्ता): हरोली भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने हरोली थाने का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता रामकुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने और आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरोली भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री जितेंद्र सोढी पर कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। जब उन्होंने इस मामले की शिकायत हरोली थाना में आकर दी तो पुलिस ने असामाजिक तत्वों को पकड़ने की बजाय शिकायतकर्त्ता के खिलाफ ही मुकद्दमा दर्ज कर दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि हरोली पुलिस पूरी तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री के इशारे पर राजनीतिक विरोधियों को कुचलना के लिए पुलिस कांग्रेस की एजैंट बनकर काम कर रही है।

एक वर्ष बाद भी नहीं पकड़े गए आरोपी

भाजपा नेता ने कहा कि इससे पहले भी हरोली भाजपा के वरिष्ठ नेता लखबीर सिंह पर करीब 1 साल पहले पंजाब के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने की बजाय इस मामले पर भी लीपापोती करने का प्रयास किया और आज एक साल बीत जाने के बावजूद उस हमले के आरोपियों के खिलाफ शून्य कार्रवाई रही है। इसी तरह से भाजपा से संबंधित एक अधिवक्ता के साथ भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया है।

...तो करेंगे डीएसपी और एसपी कार्यालय का घेराव

राम कुमार ने कहा कि यदि पुलिस ने इस तरह के झूठे मुकद्दमे दर्ज करना बंद नहीं किए और दर्ज किए गए मुकद्दमों को निरस्त नहीं किया तो आने वाले दिनों में डीएसपी और एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। रामकुमार ने कहा कि किस अधिकारी की किस माफिया के साथ सांठगांठ है, इसको लेकर भाजपा के पास तमाम तथ्य मौजूद हैं और समय आने पर इन तथ्यों को जगजाहिर किया जाएगा।

ये रहे मौके पर मौजूद

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गुलबिंदर गोल्डी, महामंत्री परमजीत सिंह व रणजीत गागो, संयोगिता चौधरी, सतीश राणा, सतीश ठाकुर, लखबीर लक्खी, कमल सैनी, रोजी, जसबीर कौर, रानो देवी, रामपाल, रजत राणा, गौरव ठाकुर, वीरेंद्र हीर, अमन, नरदेव काकू, अजय लवली, धर्मपाल, हंसराज नाथी, प्रवीण जोशी व रवींद्र चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्त्ता व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।

