Shimla: राजीव बिंदल ने साधा निशाना, बाेले-कांग्रेस सरकार नाकारा, मुख्यमंत्री व मंत्री खुद सड़कों पर दे रहे धरना

शिमला (ब्यूरो): भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार के पूरी तरह से नाकारा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व कांग्रेस नेताओं द्वारा सड़क पर बैठकर धरना देना महज नौटंकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता को वीबी-जी राम जी योजना से वंचित करके अपराध करना चाहती है। डाॅ. बिंदल ने शिमला से जारी बयान में कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 125 दिनों का निश्चित रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब केवल प्रदर्शन और भ्रम फैलाने तक सीमित रह गई है।

अपने कर्त्तव्यों से भाग रही कांग्रेस सरकार

राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों की ठप्प व्यवस्था से त्रस्त है, लेकिन सरकार मुद्दों का समाधान करने की बजाय कैमरों के सामने धरना देकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि धरने-प्रदर्शन की नौटंकी बंद करके सरकार को तुरंत ग्रामीणों का हक दिलाने का काम शुरू करना चाहिए। ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने कर्त्तव्यों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की नाकामी और धोखेबाजी को समझ चुकी है तथा आने वाले समय में जनता को करारा जवाब देगी।