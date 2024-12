बिलासपुर बनेगा हिमाचल का पहला आइलैंड टूरिज्म हब, गाेबिंद सागर झील से घिरा ये टापू होगा आकर्षण का केंद्र

Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2024 11:24 AM

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में जुटे जिला प्रशासन ने अब चारों तरफ से गाेबिंद सागर झील से घिरे ज्योरीपत्तन के एक टापू को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन ने सारी योजना तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा अब इसके लिए टैंडर कॉल किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की तर्ज पर बिलासपुर जिले के ज्योरीपत्तन क्षेत्र को आइलैंड टूरिज्म की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। टैंडर होने के बाद संबंधित कंपनी यहां पर अस्थायी निर्माण करेगी। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की तरह आइलैंड टूरिज्म को विकसित करने वाला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बनेगा। बता दें कि बिलासपुर जिले को वाटर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत यहां पर क्रूज शेप्ड मोटरबोट, शिकारा सहित अन्य साहसिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तथा जल्द ही यहां पर पैरासेलिंग भी ट्रायल के तौर पर शुरू हो रही है। यदि जिला प्रशासन की यह पहल सफल रही तो आने वाले दिनों में बिलासपुर में पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए साधन मिलेंगे।

ये मिलेंगी सुविधाएं

यहां पर होटल, रेस्तरां, प्री-वैडिंग शूट, डैस्टिनेशन मैरिज सहित एडवैंचर स्पोर्ट्स व पिकनिक मनाने के लिए सुविधा रहेगी। अगर कोई भी पर्यटक या फिर स्थानीय लोग यहां पर शादी करना चाहते हैं तो यहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पर्यटकों की सुरक्षा और उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

बोट के माध्यम से होगा आना-जाना

इस टापू पर पहुंचने के लिए पर्यटकों व स्थानीय लोगों को बोट के माध्यम से जाना होगा। इतना ही नहीं, ज्योरीपत्तन क्षेत्र में ईको-फ्रैंडली कैंपिंग साइट्स भी विकसित की जाएंगी, जहां पर्यटक रात में बोनफायर और स्थानीय संगीत का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा झील के चारों ओर नेचर ट्रेल्स और हाइकिंग रूट बनाए जाने की योजना है। स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड और कल्चरल फैस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही झील के कुछ हिस्सों में फिशिंग और एंग्लिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि पर्यटक मछली पकड़ने का आनंद ले सकें।

क्या कहते हैं डीसी बिलासपुर

डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ज्योरीपत्तन के टापू को आइलैंड टूरिज्म की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। प्रदेश सरकार से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही टैंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिलासपुर में वाटर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। प्रशासन इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा है।

