Bilaspur: परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार सेना में कैप्टन रैंक से हुए सुशोभित

बिलासपुर (विशाल): भारतीय सेना में सेवारत बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के बकैण गांव निवासी कारगिल वीर परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार को सेना में कैप्टन रैंक पर पदोन्नति मिली है। दिल्ली में विजय चौक पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें कैप्टन रैंक से सुशोभित किया। उनकी इस पदोन्नति पर हिमाचल प्रदेश वैटर्न सैनिक कल्याण एवं विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष वैटर्न कैप्टन बालक राम शर्मा, सचिव सूबेदार राज कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूबेदार बलबीर सिंह चंदेल, वारंट ऑफिसर अवतार सिंह चंदेल, इकाई अध्यक्ष सूबेदार मेजर विपन चंद शर्मा, इकाई अध्यक्ष सूबेदार मेजर कुलवंत पटियाल, इकाई मुख्य सलाहकार सूबेदार मेजर श्याम सिंह परमार, सूबेदार रणजीत सिंह, सूबेदार सागर सिंह चंदेल, सूबेदार सुभाष चंदेल, सूबेदार वचन सिंह चंदेल, सूबेदार नानक चंद, सूबेदार रतन लाल, हवलदार चमेल सिंह, हवलदार सलिंद्र कुमार, सूबेदार राम लाल ठाकुर, सूबेदार नानक चंद, सूबेदार जगन्नाथ, सूबेदार करतार सिंह ठाकुर, सूबेदार राजेश कुमार, कैप्टन सोहन लाल मन्हास, सूबेदार कैप्टन हंस राज राणा, कैप्टन चौधरी राम, सूबेदार विजय कुमार, शहीद सूबेदार बलदेव कुमार के बेटे विवेक कुमार शर्मा, हवलदार अजय कुमार चंदेल, वीर नारी मीरा देवी, वीर नारी निशा देवी, वीर नारी नारायणी राजपूत, रतनी राजपूत, वीर नारी अरूणा देवी ने प्रसन्नता व्यक्त की। कैप्टन बालक राम शर्मा ने कहा कि परमवीर चक्र सर्वोच्च बलिदानी को मरणोपरांत मिलता है परंतु कैप्टन संजय कुमार पहले सैनिक हैं जिन्हें जीवित परमवीर चक्र से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन संजय कुमार अपनी अनुपम वीरता, अडिग संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण से केवल भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक के लिए ही नहीं बल्कि देश के हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।