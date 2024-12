Himachal: ऊना के गगरेट में लकड़ी तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, CID ने जब्त की 8 गाड़ियां

हिमाचल प्रदेश की वन संपदा काे लूट कर बाहरी राज्यों में ले जाने के मामले में राज्य अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

गगरेट (हनीश): हिमाचल प्रदेश की वन संपदा काे लूट कर बाहरी राज्यों में ले जाने के मामले में राज्य अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईडी ने ऊना जिला के गगरेट में लकड़ी तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 8 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया। यह कार्रवाई राज्य पुलिस की जानकारी के अनुसार देर रात हुई नाकाबंदी के दौरान की गई। उक्त गाड़ियों में हिमाचल से लकड़ी तस्करी कर पड़ोसी राज्य पंजाब में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी।



सीआईडी की टीम ने जांच के दौरान पाया कि ये सभी गाड़ियां किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज लकड़ी को बाहरी राज्य में ले जा रही थीं। गाड़ी चालकों से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो वे कोई वैध परमिट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ किस्म की लकड़ी को बाहर भेजने की अनुमति होती है, लेकिन इसके लिए विभाग से विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है जो इन तस्करों के पास नहीं था।



सीआईडी को सूत्रों के अनुसार सूचना मिली थी कि गगरेट से बिना परमिट के बड़ी संख्या में गाड़ियां प्रतिदिन लकड़ी लेकर पंजाब भेजी जा रही हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने गगरेट के मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की। हालांकि, तस्कर काफी सतर्क थे और अपनी गाड़ियों को इधर-उधर छिपा रहे थे, लेकिन सीआईडी की टीम ने 3 गाड़ियां जो गगरेट की एक गली में छिपाई गई थीं, उन्हें भी खोज निकाला और जब्त कर लिया।

पुलिस अधीक्षक ऊना राकेश सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि सीआईडी ने गगरेट पुलिस स्टेशन में 8 गाड़ियों को जब्त किया है और अब गगरेट पुलिस इन गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

