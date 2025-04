Pahalgam Terrorist Attack: गगरेट में भाजपा ने निकाला रोष मार्च, आतंकवाद का फूंका पुतला

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के विरोध में गगरेट भाजपा मंडल ने वीरवार को रोष मार्च निकाला। इस अवसर पर भारत माता की जय, आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारे लगाए।

गगरेट (हनीश): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के विरोध में गगरेट भाजपा मंडल ने वीरवार को रोष मार्च निकाला। इस अवसर पर भारत माता की जय, आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्त्ताओं और नागरिकों ने एकजुट होकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई युवा भाजपा नेता चैतन्य शर्मा ने की। उन्होंने इस जघन्य हमले को भारत की आत्मा पर चोट बताते हुए कहा कि अब देश चुप नहीं बैठेगा। यह हमला हर भारतीय के सीने में जलता हुआ जख्म है और इसका करारा जवाब जरूरी है।

प्रदर्शन के अंत में 3 मिनट का मौन रखकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गगरेट मंडलाध्यक्ष नितिन नम्बरदार, महामंत्री अतुल शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुशील कालिया, पूर्व मंडलाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, पवन नंबरदार, मीडिया प्रभारी प्रिंस मौला, पूर्व जिला परिषद रमेश हीर, विकास डढवाल, उपप्रधान अम्बोटा जॉनी ठाकुर, विकास कालिया, कमलजीत, ट्रक यूनियन गगरेट के प्रधान सतीश गोगी, तरसेम लाल शर्मा, अक्षय अंशु पुरी, पूर्व बीडीसी सुमन कुमार व रोहित शांडिल आदि उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here