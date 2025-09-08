मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 17 ग्राम हेरोइन बरामद, 4 लोग गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Sep, 2025 03:35 PM

मंडी जिला पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 17 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया है। इन मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

औट में 14 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार

पुलिस थाना औट के अंतर्गत गश्त के दौरान पुलिस ने रविवार रात को एक युवक से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी की पहचान पंजाब के बठिंडा जिले के निवासी नवनीत गर्ग पुत्र राकेश गर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है।

हटली में 3 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवक पकड़े

दूसरे मामले में हटली में 3 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवक पकड़े गए। पुलिस थाना हटली की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों से 3 ग्राम चिट्टा बरामद किया। सभी आरोपी मंडी जिले के निवासी हैं। इनकी पहचान रणजीत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, चंद्र मोहन उर्फ मनू पुत्र अनिल कुमार और रोहित उर्फ रोहतु पुत्र बलदेव सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।