Chamba: डंडों के साथ कुर्सी बांधकर अस्पताल पहुंचाई बीमार महिला

भड़ेला (चुनी लाल): चम्बा जिले के चुराह उपमंडल के हिमगिरि क्षेत्र में बारिश से अस्त-व्यस्त जनजीवन अब तक पटरी पर नहीं लौट पाया है। क्षेत्र में सड़कों की हालत काफी खस्ता है। यहां तक कि नकरोड़- हिमगिरि मुख्य मार्ग यातायात हेतु बहाल नहीं हो पाया है। केवल सिदरूनी तक ही छोटे वाहनों की आवाजाही हो रही है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना चुनौती बना हुआ है। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए पालकी का सहारा लेना पड़ रहा है।

ताजा मामला बनंतर पंचायत की चिल्ली गांव से सामने आया है। खिलो पत्नी गुसाऊं को सीने में तेज दर्द हुआ और उसकी तबीयत काफी खराब हो गई, लेकिन चिल्ली लिंक मार्ग बंद होने से परिजनों के सामने उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की एक बड़ी चुनौती थी। परिजनों और ग्रामीणों ने लकड़ी के डंडों के साथ कुर्सी को बांधकर बीमार महिला को कुर्सी पर बिठाकर कंधों के सहारे सिदरूनी तक पहुंचाया। उसके बाद उसे छोटे वाहन के जरिए नागरिक अस्पताल तीसा ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी तेज सिंह, कुलदीप, धर्म सिंह, अमीं चंद, डीसी राम, देस राज और लेखराज ने लोक निर्माण विभाग से सड़क बहाली के कार्य में तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिदरूनी से शुरनाला तक मार्ग पर यातायात ठप्प होने से हिमगिरि क्षेत्र की हजारों की आबादी देश-दुनिया से कटी हुई है। सलूणी की तरफ संपर्क पूरी तरह कटा है। सड़क बंद होने से मार्ग पर कई वाहन फंसे हैं तो वहीं लोगों के पास राशन आदि खाद्य वस्तुओं की कमी हो गई है। सड़कें बंद होने से राशन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ग्रामीण जैसे-तैसे कार्य चलाने पर विवश हैं।

लोक निर्माण विभाग जेई नकरोड़ सुनील कुमार का कहना है कि नकरोड़-हिमगिरि मार्ग को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। मार्ग पर 2 जेसीबी मशीनें मार्ग बहाली में लगाई हुई हैं। 2 से 3 दिनों के भीतर मार्ग को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया जाएगा। इसके बाद अन्य लिंक मार्गाें को भी बहाल करने के भी प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे।