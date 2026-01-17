Main Menu

  • Shimla: सीएम सुक्खू की जीरो टॉलरैंस नीति पर अमल, संजय चौहान के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने ली नशामुक्त हिमाचल की शपथ

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 04:27 PM

bank employee took oath to drug free himachal under leadership of sanjay chauhan

हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक ड्रग्स के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने निर्णायक जंग छेड़ दी है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक ड्रग्स के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरैंस नीति और स्पष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शनिवार काे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर नशा-मुक्त समाज के निर्माण की शपथ ली।

सामूहिक प्रयास से ही संभव है नशा मुक्ति
कार्यक्रम में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि देवभूमि हिमाचल की शांत छवि को बचाने के लिए नशे को जड़ से खत्म करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि यह लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की है। इसी कड़ी में बैंक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जागरूकता पर विशेष बल दिया गया।

युवा पीढ़ी को नशे से बचाना हमारी प्राथमिकता : संजय चौहान 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। चौहान ने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार बैंककर्मी और नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल स्वयं नशे से दूर रहें, बल्कि अपने ग्राहकों और समाज के युवाओं को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। ईमानदारी और सामाजिक दायित्व को अपनी पहचान बनाकर ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।

अधिकारियों ने लिया संकल्प
समारोह के दौरान बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने चिट्टा-मुक्त और नशा-मुक्त हिमाचल के निर्माण के लिए पूर्ण निष्ठा से योगदान देने का संकल्प लिया। यह शपथ केवल एक औपचारिकता न होकर, दैनिक जीवन में अनुशासन और जागरूकता अपनाने का वचन था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य देवेंद्र नेगी, सतीश कुमार बक्सेठ, अश्वनी कुमार और देवी सिंह जिष्टू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सभी कर्मचारियों द्वारा नशा विरोधी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के संकल्प के साथ हुआ।

