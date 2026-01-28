Kangra: बेटे के हाथों पिता की मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी

बैजनाथ क्षेत्र के नगेहड़ गांव में सौतेले बेटे के हाथों पिता की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस घटना ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है।

बैजनाथ (सुरिन्द्र): बैजनाथ क्षेत्र के नगेहड़ गांव में सौतेले बेटे के हाथों पिता की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस घटना ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेंद्र पेशे से चालक बताया जा रहा है। बीती सोमवार की रात को सुरेंद्र का अपने छोटे भाई के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच बढ़ती बहस को शांत करवाने के लिए उनकी मां बीच-बचाव के लिए आगे आई, लेकिन इस दौरान सुरेंद्र ने मां को थप्पड़ मार दिया। स्थिति को बिगड़ती देख पिता जगदीश चंद ने हस्तक्षेप करते हुए सुरेंद्र को एक तमाचा जड़ दिया। इससे सुरेंद्र और अधिक भड़क गया और उसने गुस्से में आकर अपने पिता पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए तथा उसे धक्का दे दिया।

हमले में गंभीर रूप से घायल जगदीश चंद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वह पुलिस रिमांड पर है। थाना प्रभारी यादेश ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है और झगड़े के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। मृतक जगदीश चंद (78) सेना से सेवानिवृत्त तथा दिल का मरीज था। उसने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद आरोपी सुरेंद्र की माता से विवाह कर कर दोनों बच्चों को अपनाया था।