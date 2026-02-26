Chamba : गश्त के दौरान वन मित्र पर जानलेवा हमला, पिकअप सवारों ने डंडों से पीटा...ऐसे बची जान

Chamba News: चंबा जिले के चुराह वनमंडल के अंतर्गत आने वाली खैरना बीट में ड्यूटी पर तैनात एक वन मित्र पर कुछ लोगों द्वारा बर्बरतापूर्वक हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वन मित्र को डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से...

Chamba News: चंबा जिले के चुराह वनमंडल के अंतर्गत आने वाली खैरना बीट में ड्यूटी पर तैनात एक वन मित्र पर कुछ लोगों द्वारा बर्बरतापूर्वक हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वन मित्र को डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पिकअप से आए थे बदमाश

घटना 24 फरवरी की है। पीड़ित वन मित्र ओम प्रकाश (25), जो सागवाड़ी का निवासी है, अपने साथी वन रक्षक सतीश कुमार के साथ नियमित गश्त पर था। जब वे खैरना गांव के समीप सड़क किनारे दुकानों के पास पहुंचे, तो अयाल की ओर से आ रही एक पिकअप गाड़ी अचानक उनके सामने आकर रुकी। आरोप है कि गाड़ी से उतरते ही चालक और उसके एक अन्य साथी ने वन मित्र ओम प्रकाश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में ओम प्रकाश के हाथों और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। घटनास्थल पर मौजूद वन रक्षक सतीश कुमार द्वारा बीच-बचाव किए जाने के बाद ही हमलावर वहां से फरार हुए।

आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश

हमला करने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकियां देते हुए गाड़ी में सवार होकर सदारूनी की ओर भाग निकले। घायल वन मित्र का तीसा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराया गया, जिसमें चोटों की पुष्टि हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंबा एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया, "वन मित्र पर हमले की शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस थाना तीसा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस पंजीकृत किया गया है। फिलहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।" इस घटना के बाद से वन विभाग के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है।